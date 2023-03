Tiago Casasola, col Perugia sulle spalle (Di lunedì 27 marzo 2023) Assoluta certezza per la Serie BKT, con oltre 200 presenze in carriera, Tiago Casasola sta disputando un’altra grande stagione confermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo.Schierato come quarto o quinto di centrocampo a destra nel 3-5-2 o 3-4-1-2 di Castori, il difensore argentino cresciuto nel Boca Juniors è un’arma decisiva per il Perugia che anche grazie alle sue riscoperte doti realizzative sta battagliando per mantenere la categoria.L’esordio in Italia di Casasola avviene proprio in Serie BKT nella stagione 2015-2016 al Como.Di lì in poi tante avventure in Serie B con Trapani, la Salernitana per una stagione e mezzo, il Cosenza nella clamorosa seconda parte di campionato quando, dopo la ripresa causa Covid nel 2020, i Lupi ottennero una insperata salvezza. Poi ancora Salernitana con la promozione in ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Assoluta certezza per la Serie BKT, con oltre 200 presenze in carriera,sta disputando un’altra grande stagione confermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo.Schierato come quarto o quinto di centrocampo a destra nel 3-5-2 o 3-4-1-2 di Castori, il difensore argentino cresciuto nel Boca Juniors è un’arma decisiva per ilche anche grazie alle sue riscoperte doti realizzative sta battagliando per mantenere la categoria.L’esordio in Italia diavviene proprio in Serie BKT nella stagione 2015-2016 al Como.Di lì in poi tante avventure in Serie B con Trapani, la Salernitana per una stagione e mezzo, il Cosenza nella clamorosa seconda parte di campionato quando, dopo la ripresa causa Covid nel 2020, i Lupi ottennero una insperata salvezza. Poi ancora Salernitana con la promozione in ...

