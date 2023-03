The Walking Dead: Saints & Sinners, il Capitolo 2 è disponibile per PC e PS VR2 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Gli utenti PC e PS VR2 possono tornare ad immergersi nel mondo apocalittico di The Walking Dead: Saints & Sinners con il debutto del secondo Capitolo Chapter 2: Retribution. La nuova avventura della pluripremiata serie VR realizzata da Skybound Entertainment è disponibile per essere giocata. Ambientato nell’universo di The Walking Dead, il Capitolo 2 è pensato per PC e PS VR2 e va a migliorare l’esperienza di gioco. Dopo il per Meta Quest, il team di sviluppo di Skydance Interactive ha fatto tesoro del feedback ottenuto dalla community per apportare diversi miglioramenti. I cambiamenti sono sia visivi che di gameplay per rendere l’esperienza in VR ancora più coinvolgente ed immersiva. Inoltre su PS ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Gli utenti PC e PS VR2 possono tornare ad immergersi nel mondo apocalittico di Thecon il debutto del secondoChapter 2: Retribution. La nuova avventura della pluripremiata serie VR realizzata da Skybound Entertainment èper essere giocata. Ambientato nell’universo di The, il2 è pensato per PC e PS VR2 e va a migliorare l’esperienza di gioco. Dopo il per Meta Quest, il team di sviluppo di Skydance Interactive ha fatto tesoro del feedback ottenuto dalla community per apportare diversi miglioramenti. I cambiamenti sono sia visivi che di gameplay per rendere l’esperienza in VR ancora più coinvolgente ed immersiva. Inoltre su PS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : The Walking Dead: Saints & Sinners, il Capitolo 2 è disponibile per PC e PS VR2 - - RBlackboston : @wazzaCN Pensare che il Milan fa fatica a dare 4,6 a Theo e voi diate serenamente 4 a una comparsa dello spin off d… - 97ykdgain : hanno bussato al citofono e la cosa è stata “chi è?” “salve sono una volontaria sto lasc-“ perché io purtroppo ho… - ReignOfTheSerie : La rete americana @AMC_TV ha annunciato che The Walking Dead: Dead City debutterà domenica 18 giugno 2023 *KlausMa… - lallo48 : SECONDO I RICERCATORI, CAMMINARE SOLO 11 MINUTI AL GIORNO POTREBBE FERMARE IL 10% DELLE MORTI PRECOCI (According To… -