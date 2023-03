The Untouchables – Gli intoccabili, come finisce il film? (Di lunedì 27 marzo 2023) The Untouchables – Gli intoccabili, film di Brian De Palma, finisce con la condanna in aula, per reati di evasione fiscale, del famoso gangster Al Capone (Robert De Niro), dopo la conclusione delle lunghe indagini condotte dall’agente governativo Eliot Ness (Kevin Costner) e dalla sua squadra per cercare di incastrarlo. Il film è liberamente ispirato a The Untouchables, volume di memorie scritto nel 1957 da Ness, che, a capo di un’unità scelta di incorruttibili (gli “intoccabili” del titolo) lungo gli anni ’20 del Novecento, all’epoca del Proibizionismo, fronteggiò la criminalità organizzata di Chicago, il cui massimo esponente era appunto il celeberrimo Al Capone. La pellicola aderisce solo parzialmente ai reali fatti storici, e presenta una storia in cui a dominare è ... Leggi su cultweb (Di lunedì 27 marzo 2023) The– Glidi Brian De Palma,con la condanna in aula, per reati di evasione fiscale, del famoso gangster Al Capone (Robert De Niro), dopo la conclusione delle lunghe indagini condotte dall’agente governativo Eliot Ness (Kevin Costner) e dalla sua squadra per cercare di incastrarlo. Ilè liberamente ispirato a The, volume di memorie scritto nel 1957 da Ness, che, a capo di un’unità scelta di incorruttibili (gli “” del titolo) lungo gli anni ’20 del Novecento, all’epoca del Proibizionismo, fronteggiò la criminalità organizzata di Chicago, il cui massimo esponente era appunto il celeberrimo Al Capone. La pellicola aderisce solo parzialmente ai reali fatti storici, e presenta una storia in cui a dominare è ...

