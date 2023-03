(Di lunedì 27 marzo 2023) Erica Lee, produttrice del franchise action con Keanu Reeves, ha svelato nuovi dettagli sulla trama di TheTV in arrivo quest'anno su Peacock e Prime Video. Dopo l'uscita di4, i fan del celebre franchise action potranno vivere nuove storie, questa volta sul piccolo schermo, grazie a TheTV in arrivo su Peacock in America e su Prime Video in tutti i territori raggiunti dal servizio, compresa l'Italia. A svelare nuovi dettagli sulla trama dello show ci ha pensato Erica Lee, produttrice del franchise: "Sarà una storia incentrata su Winston e il suo concierge Charon da giovani. Verranno esplorate le origini dell'hotel e del suo staff, e soprattutto verrà mostrato come vengono realizzate le monete d'oro viste nei film. Sin dall'inizio abbiamo …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leo1693605 : the continental urge, ogni volta che vedono il mio luogo di nascita nella carta d’identità, di dire “ci sono stato… -

Questa è un'ottima notizia per gli imminenti nuovi progetti dell'universo narrativo di John Wick , che include lo spin - off televisivoe Ballerina , con Ana de Armas . Se quest'......25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15% AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15%Bank of New ... HSBC Group inEurope4 3,00% 1,69% 3,24% 1,82% n.a. n.a. Sberbank Europe AG in Abwicklung5 ...... due dei quali sono stati già annunciati - la serie prequele lo spin - off Ballerina . Ed è proprio in merito alla pellicola con Ana De Armas che sono trapelati, in queste ore, ...

The Continental: ecco di cosa parlerà la serie spinoff di John Wick Movieplayer

The mayhem that ensues is in equal measures spectacular and ridiculous. A raid on the organization’s Continental Hotel involves hundreds of warriors taking each other down as they destroy the building ...A $24.9 million project aims to make Wayne and Holmes county roadways safer while connecting existing trails that link to a 326-mile statewide trail and a 3,700-mile trans-continental path. To fund ...