Terribile incidente stradale in Italia, una strage: chi sono le vittime (Di lunedì 27 marzo 2023) Terribile incidente stradale in Italia: è strage. Ecco chi c'era a bordo – Brutto incidente stradale nel trapanese: sette le persone che hanno perso la vita. L'impatto tra due auto sulla strada provinciale 16, nel tratto di Lentina che collega San Vito Lo Capo a Custonaci, è stato violentissimo. Il tragico sinistro è avvenuto ieri, domenica 26 marzo 2023, intorno alle 19, quando un Doblò e un'Alfa Romeo 159 provenienti da sensi di marcia opposti si sono scontrati frontalmente. Il bilancio purtroppo è stato pesantissimo. Sette morti, tre donne e quattro ...

