Terremoto oggi in provincia di Isernia

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno all'1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Non si registrano danni o feriti, ma la scossa è stata avvertita da diversi residenti dell'Alto Molise. I comuni coinvolti sono, oltre a Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, San Pietro Avellana, Forlì del Sannio.

