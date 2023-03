Terremoto oggi in provincia di Isernia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno all’1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia. Non si registrano danni o feriti, ma la scossa è stata avvertita da diversi residenti dell’Alto Molise. I comuni coinvolti sono, oltre a Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, San Pietro Avellana, Forlì del Sannio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata intorno all’1,35 con epicentro a Vastogirardi,di, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia. Non si registrano danni o feriti, ma la scossa è stata avvertita da diversi residenti dell’Alto Molise. I comuni coinvolti sono, oltre a Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, San Pietro Avellana, Forlì del Sannio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Terremoto oggi in provincia di Isernia . #Adnkronos - vivereitalia : Terremoto oggi in provincia di Isernia - Adnkronos : Terremoto oggi in provincia di Isernia . #Adnkronos - ledicoladelsud : Terremoto oggi in provincia di Isernia - News24_it : Terremoto oggi in provincia di Isernia -

Angelus. Il Papa: togliere la pietra dai sepolcri per non smettere mai di sperare ... è ancora la domanda del Papa oggi. Togli le bende che ti legano (cfr v. 45), non cedere al ... alle popolazioni di Siria e Turchia alle prese con i danni del terremoto, allo Stato del Mississipi ... Terremoto oggi in provincia di Isernia Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno all'1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della sala Sismica di Roma dell'... La 'stanga' di Mattarella vale per tutti - L' Partito Democratico: non siamo al terremoto, ma a profonde scosse di assestamento. L a segretaria del Pd, Elly Schlein , alla riunione dei deputati e dei senatori convocata per oggi , a quanto ... ... è ancora la domanda del Papa. Togli le bende che ti legano (cfr v. 45), non cedere al ... alle popolazioni di Siria e Turchia alle prese con i danni del, allo Stato del Mississipi ...Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata intorno all'1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della sala Sismica di Roma dell'...Partito Democratico: non siamo al, ma a profonde scosse di assestamento. L a segretaria del Pd, Elly Schlein , alla riunione dei deputati e dei senatori convocata per, a quanto ... Ecuador colpito dalle inondazioni pochi giorni dopo il violento terremoto Corriere TV I 5 temi chiave di oggi per i mercati: cosa osservare Ci sono 5 temi importanti che possono muovere i mercati oggi e che sono osservati speciali da investitori e non solo: dal caso Credit Suisse ai rinnovati timori di recessione, cosa sta per succedere. Terremoto oggi in provincia di Isernia (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno all’1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della s ... Ci sono 5 temi importanti che possono muovere i mercati oggi e che sono osservati speciali da investitori e non solo: dal caso Credit Suisse ai rinnovati timori di recessione, cosa sta per succedere.(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno all’1,35 con epicentro a Vastogirardi, provincia di Isernia, a una profondità di 20 chilometri. La rilevazione è della s ...