Terra Amara, le anticipazioni della puntata di oggi: cadute le accuse di omicidio su Demir (Di lunedì 27 marzo 2023) Le anticipazioni della puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda oggi su Canale5, come sempre a partire dalle 14.10. Sono cadute le accuse di omicidio nei confronti di Demir. Essendo scarcerato, Ali Rahmet chiede a Hunkar un tempestivo incontro. All’ordine del giorno ci sarebbe il confronto sulle terre che ha comprato da lei. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Terra Amara oggi andrà in onda! Le anticipazioni: Yaman costringerà Zuleyha a fuggire con lui Terra Amara, le anticipazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Lesoap opera turca, in ondasu Canale5, come sempre a partire dalle 14.10. Sonoledinei confronti di. Essendo scarcerato, Ali Rahmet chiede a Hunkar un tempestivo incontro. All’ordine del giorno ci sarebbe il confronto sulle terre che ha comprato da lei. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:andrà in onda! Le: Yaman costringerà Zuleyha a fuggire con lui, le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Boomerissima : @MarcomelC @AleStonata @DiTeleblog La prima parte va quasi tutta contro beautiful, solo mezz'ora contro Terra Amara… - Pamela48749071 : @MasterAb88 Quante cavolate che scrivi, tutti i giorni. La prima parte di Domenica In quella che sta al 20,6% finis… - telecircolo : quindi terra amara ha battuto domenica in? siamo dinanzi ad una nuova soap che verrà spalmata tutti i giorni per p… - tuttotv_info : #TerraAmara, le TRAME di questa settimana LINK ?? - bubinoblog : #ASCOLTITV 26 MARZO 2023: LE EMOZIONI DI MALTA-ITALIA, LO SHOW DEI RECORD, FAZIO, GILETTI, DOMENICA IN, TERRA AMARA -