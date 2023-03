Teramo | scontro auto-moto | 36enne perde una gamba

(Di lunedì 27 marzo 2023) Unciclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poche ore fa nei pressi di Torricella Sicura, in provincia di. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle ore 7:20 di oggi, Lunedì 27 Marzo, lungo la strada provinciale SP48a, nel tratto compreso tra lo svincolo per la strada statale ... TAG24.

Teramo-Incidente sulla strada per Torricella, un ferito grave VeraTV News

una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale 48a, tra la statale 80 e Piano Grande di Torricella Sicura in soccorso di un ferito grave. Uno scooter, ...TORRICELLA SICURA – Stamattina, intorno alle 7:20, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla SP48a, tra la SS80 e Piano Grande a seguito di un incidente ...