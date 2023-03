‘Teologia politica e diritto’ | per Preterossi non può esserci mobilitazione senza passione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) La vittoria della destra ha contribuito a rinnovare interesse per alcune questioni simboliche dellache sono state sempre guardate con sospetto se non con orrore dalla sinistra: patria, nazione, identità e perfino amore (e il suo corrispettivo speculare, l’odio) e, in queste ore di discussione sull’omogenitorialità, ‘natura’. Su questo terreno, tuttavia, a sinistra taluni ritengono che tali concetti siano declinabili in un’accezione progressista e non retriva, proprio mentre il sindaco di Bologna cancella i ‘patrioti’ dalla toponomastica a favore della sola definizione di ‘partigiani’. Carlo Galli ha scritto chenazione non c’è buona, mentre il titolista di Repubblica gli fa dire che la nazione e i progressisti devono imparare addirittura ad amarla. Su questi temi ci è utile la lettura del recente libro di ...