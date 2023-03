Tennis: Wta Miami, Trevisan ai quarti (Di lunedì 27 marzo 2023) Miami, 27 mar. - (Adnkronos) - Martina Trevisan si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 24 del mondo e 25 del seeding, sconfigge la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del ranking Wta e 24 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 32 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. - (Adnkronos) - Martinasi qualifica aidi finale del torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 24 del mondo e 25 del seeding, sconfigge la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del ranking Wta e 24 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 32 minuti.

