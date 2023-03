Tennis | Rune | Spero di essere nei Big 3 del domani

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il talento di Holgerè ormai sbocciato da mesi. Il danese si è raccontato a Gazzetta dello Sport., negli ultimi mesi ha vinto il Masters 1000 di Parigi ? Bercy battendo in finale anche Djokovic. Non ha però un'idea chiara sul futuro del. "È una domanda difficile, ...

Rune, la profezia del bad boy: "Io, Alcaraz e Sinner i Big 3 del futuro" La Gazzetta dello Sport

