Tennis | Paolo Bertolucci applaude Jannik Sinner | “Una dimostrazione di solidità contro Dimitrov”

(Di lunedì 27 marzo 2023)e autorevolezza: sono stati questi gli ingredienti della vittoria dinella sfida del terzo turno del Masters1000 di Miamiil bulgaro Grigor. Il n.11 del mondo ha impressionato per la prestazione in risposta e il punteggio di 6-3 6-4 non gli rende giustizia per via di qualche passaggio a vuoto al servizio, che dovrà evitare nella prossima sfidail russo Andrey Rublev negli ottavi. Tuttavia, si deve parlare di una prestazione convincente, in cui si è vista la grande fluidità nei colpi da fondo dell’altoatesino, in grado di salire di livello scambio dopo scambio, imprimendo alla palla un’energia considerevole. Aspetti che hanno colpito l’attenzione di, exta di alto ...