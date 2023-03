Tennis: la Regione Piemonte stanzia 1,7 milioni per le Atp Finals (Di lunedì 27 marzo 2023) Verranno destinati 1,7 milioni di euro alle Atp Finals di Tennis da parte della Regione Piemonte. L’assessore allo sport Fabrizio Ricca lo ha comunicato durante la sesta commissione, inoltre ha annunciato che verranno stanziati 1,86 milioni di euro per la promozione degli eventi turistico-sportivi internazionali, mentre 8,3 milioni andranno a enti e società per la diffusione delle attività sportive. “Gli stanziamenti proposti nello schema del bilancio 2023/2025 per Sport e tempo libero, sono in continuità con quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari. In particolare sarà assicurato il sostegno ai grandi eventi sportivi e alle iniziative per la promozione dello sport di base mediante l’erogazione di contributi”, ha dichiarato ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Verranno destinati 1,7di euro alle Atpdida parte della. L’assessore allo sport Fabrizio Ricca lo ha comunicato durante la sesta commissione, inoltre ha annunciato che verrannoti 1,86di euro per la promozione degli eventi turistico-sportivi internazionali, mentre 8,3andranno a enti e società per la diffusione delle attività sportive. “Glimenti proposti nello schema del bilancio 2023/2025 per Sport e tempo libero, sono in continuità con quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari. In particolare sarà assicurato il sostegno ai grandi eventi sportivi e alle iniziative per la promozione dello sport di base mediante l’erogazione di contributi”, ha dichiarato ...

