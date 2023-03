Tennis | Juan Martin Del Potro tornerà agli US Open? “Ci proverò | lascio la finestra aperta…”

(Di lunedì 27 marzo 2023)DelUS? La notizia, che arriva direttamente dall’Argentina, avrebbe del clamoroso. Il vincitore dell’edizione 2009 del torneo del Grande Slam di New York (al termine di una epica finale contro Roger Federer) non sembra intenzionato a gettare la spugna ed a dire “addio” alper colpa degli infiniti problemi fisici che hanno rovinato completamente la sua carriera. Il primo capitolo di questa suggestione, perchè per il momento tale è, è stato scritto il 14 dicembre scorso. Una sorta di promessa fatta su twitter nel caso l’Argentina avesse vinto il Mondiale di calcio di Qatar 2022, come poi effettivamente è capitato. Un tifoso dell’Albiceleste aveva stuzzicato il nativo di Tandil su questo argomento e la risposta era stata davvero ...

... 'Proverò ad allenarmi e vedrò come risponderà la gamba' Il mito e la leggenda diMartin Del ... sembra , perché il classe 1988 non ha mai voluto chiudere completamente la porta al suo amato,...IntervisteL'argentinoMartin Del Potro è stato uno dei tennisti più interessanti dell'ultimo ventennio. Nelle ultime ore si è discusso di un suo clamoroso ritorno in campo, nello specifico agli US ...Sono state le 5 Giornate di Milano che hanno lanciato ulteriormente il Rinascimento del... tecnica, tattica e mentale - espressa dall'allievo diCarlos Ferrero su tutti gli altri ...

Juan Martin Del Potro, ritorno romantico al prossimo US Open “Voglio lasciare una finestra aperta” Ubitennis

L'argentino Juan Martin Del Potro è stato uno dei tennisti più interessanti dell'ultimo ventennio. Nelle ultime ore si è discusso di un suo clamoroso ritorno in campo, nello specifico agli US Open, il ...