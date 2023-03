Tennis | Del Potro cerca un insperato ritorno agli US Open 2023 | “Mai dire mai”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ritiro per Del? Ilta argentino non sembra assolutamente voler gettare la spugna, nonostante i numeri acciacchi fisici e una carta d’identità che a breve (esattamente il 23 settembre, ndr) indicherà 35 anni compiuti. Il classe 1988 non gioca un match ufficiale dal febbraio 2022 quando venne sconfitto da Delbonis all’ATP di Buenos Aires ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Rune, la profezia del bad boy: 'Io, Alcaraz e Sinner i Big 3 del futuro' #ATP - fattoquotidiano : Ecco la Leopoldina. Villette in Val di Chiana con piscine, giardini, campi da golf e tennis a spese Uil, proposte d… - LaCarla10360369 : Le gioie della vita: scoprire che posso finalmente vedere super Tennis da Berlino e seguire la replica del match di… - crodrigo2013 : RT @matmosciatti11: Il titolo Challenger conquistato da Alessandro #Giannessi a Zadar è molto bello per lo score della finale contro Sebast… - MercRF : RT @federtennis: ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Trevisan ??… -

... paura di non farcela sono gli stati d'animo più ricorrenti, ed attraverso le tecnicheLife ... Dalla ragazza che ha fretta di andare a punto in un set di, al manager che ha bisogno di ...Dove vedere Sonego - Tiafoe in diretta tv e streaming Il match valido per il terzo turnotorneo ...e martedì 28 in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport(...AtpDay 6 a Miami e spazio ancora ai terzi turnitabellone maschile e quarti turni per quanto riguarda il tabellone femminile ; con un oop modificato dopo la vittoria di Daniil Medvedev per il ...

Tennis, Juan Martin Del Potro, non esclude il clamoroso ritorno agli US Open: "Lascio la finestra aperta" Eurosport IT

ROMA (ITALPRESS) – Al via la prima edizione del Padel Trophy Fitp Kinder Joy of Moving. La formula che ha avvicinato al tennis tanti giovanissimi viene proposta ora anche per il padel. Il torneo si ...Però sappiamo che il tennis non è fatto da un torneo secco. Più che un obiettivo è forse più un sogno. Forse ci ho pensato un po’ troppo alla classifica prima e adesso mi devo concentrare su me stesso ...