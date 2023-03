Temptation Island, Speranza Capasso e Alberto Maritato sono diventati genitori: l’emozionato annuncio social (Video) (Di lunedì 27 marzo 2023) Speranza Capasso ha dato alla luce la prima figlia che aspettava da Alberto Maritato! Si tratta di una bambina il cui nome avevano già svelato da alcuni mesi: Antonia Marié. Poche ore fa, Alberto e Speranza avevano condiviso le ultime immagini insieme sui social in attesa che lei venisse portata in sala da parto. Come da lei stessa confessato, per la grandezza della bambina e per alcuni suoi problemi di salute, il ginecologo le aveva consigliato di sottoporsi ad un parto cesareo piuttosto che farlo naturale. Dopo circa un’ora, Alberto è riapparso nelle sue Instagram Stories e con un filo di voce ha finalmente annunciato: Ragazzi è nata, è nata! Un bacio a tutti e ci vediamo dopo. Maritato si è poi scusato per le poche parole ma si è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 marzo 2023)ha dato alla luce la prima figlia che aspettava da! Si tratta di una bambina il cui nome avevano già svelato da alcuni mesi: Antonia Marié. Poche ore fa,avevano condiviso le ultime immagini insieme suiin attesa che lei venisse portata in sala da parto. Come da lei stessa confessato, per la grandezza della bambina e per alcuni suoi problemi di salute, il ginecologo le aveva consigliato di sottoporsi ad un parto cesareo piuttosto che farlo naturale. Dopo circa un’ora,è riapparso nelle sue Instagram Stories e con un filo di voce ha finalmente annunciato: Ragazzi è nata, è nata! Un bacio a tutti e ci vediamo dopo.si è poi scusato per le poche parole ma si è ...

