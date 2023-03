Tempi duri per Ronzulli e i ronzulliani. "Non andiamo via perchè non ci sono posti dove andare" (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ridimensionamento degli anti-governativi di Forza Italia non porterà a un esodo per una ragione molto prosaica. E nel partito in tanti sono spiazzati: “Sei mesi fa si parlava della scissione delle colombe, oggi di quella dei falchi, non ci si capisce più nulla” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ridimensionamento degli anti-governativi di Forza Italia non porterà a un esodo per una ragione molto prosaica. E nel partito in tantispiazzati: “Sei mesi fa si parlava della scissione delle colombe, oggi di quella dei falchi, non ci si capisce più nulla”

