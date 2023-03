Televisione | riparte “A tu per tu” con Lorenzo Crea | primo ospite Roberto Fico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 marzo 2023)“A Tu per Tu”, la trasmissione televisiva ideata da Tony Florio ee condotta dal giovane giornalista napoletanocon una intervista esclusiva all’ex Presidente della Camera ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle,. Dopo il successo delle prime due edizioni, con ben quarantacinque ospiti che si sono alternati nel salotto stile “Letterman Show” che ha riscosso grandi apprezzamenti, il format arriva sugli schermi di Canale 8, storica e prestigiosa emittente campana diretta da Riccardo e Turi Romano che hanno fortemente creduto nel format. Da domani 28 Marzo, infatti, “A Tu per Tu” sarà trasmessa in contemporanea alle ore 21 sia da Canale 8 (ch 14) sia da GT Channel (ch 117). Una sfida televisiva impegnativa che vedrà protagonisti altre ...