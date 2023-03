TeLeVende | generazioni a confronto | gli influencer sono i nuovi televenditori?

(Di lunedì 27 marzo 2023) Che fine hanno fatto iche negli Anni Ottanta e Novanta impazzavano sui primi canali commerciali? Ma soprattutto, cos’è diventata la televendita? Impossibile dimenticare volti, e voci, divenuti popolari a suon di slogan, offerte e ‘soddisfatti o rimborsati’. Una categoria televisiva che oggi ormai ha spazi sempre più ridotti e certamente non gode più dell’appeal di allora. Almeno in tv, perché se allarghiamo lo sguardo ‘l’arte del televendere’ si mantiene viva e vegeta per quanto in forme differenti. Una parola: internet. Che gliodierni siano idegli Anni Duemila? A chiederselo, cercando di dare una risposta, è Wallapop, piattaforma di compravendita di prodotti second hand che promuoveun modello di consumo responsabile e sostenibile. L’app ha approfondito il mondo delle televendite in una ...

Ripensare la televendita, per puntare alle nuove. Parte da qui il progetto #di Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, per un consumo responsabile e sostenibile. Adatta all'acquisto, ma anche ......nuova veste digitalizzata adatta alle nuove. La piattaforma attiva nella compravendita di prodotti second hand manderà in onda mercoledì 22 marzo, a partire dalle ore 18.00, #, ...... in una veste digitalizzata e nuova, adatta alle nuove. Mercoledì 22 marzo, dalle ore 18.00, "andrà in onda" #: una diretta live sul profilo Instagram di Mattia Stanga con ...Milano, 24 mar. (askanews) – Ripensare la televendita, per puntare alle nuove generazioni. Parte da qui il progetto #TeLeVende di Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second ha ...