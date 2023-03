Telepass Plus ti porta allo stadio per l’Inter! Offerta per le partite (Di lunedì 27 marzo 2023) Telepass è l’Official Mobility Platform Partner dell’Inter e, per l’occasione, ha istituito un’Offerta per le prossime partite. La promozione è valida per le cinque restanti gare casalinghe di Serie A e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus al Meazza. IL PARTNER – Come già avvenuto contro Lecce e Juventus, Telepass scende in campo al fianco dell’Inter con un’Offerta dedicata per i tifosi nerazzurri. Per le restanti partite di Serie A e Coppa Italia l’Official Mobility Platform Partner del club ha creato un’Offerta che dà il 20% di cashback su Strisce Blu, Mezzi Pubblici e Mobilità condivisa nei giorni delle partite in casa dell’Inter. La promozione è valida sino al 28 maggio, giorno in cui la squadra di Simone Inzaghi giocherà l’ultima gara ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)è l’Official Mobility Platform Partner dell’Inter e, per l’occasione, ha istituito un’per le prossime. La promozione è valida per le cinque restanti gare casalinghe di Serie A e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus al Meazza. IL PARTNER – Come già avvenuto contro Lecce e Juventus,scende in campo al fianco dell’Inter con un’dedicata per i tifosi nerazzurri. Per le restantidi Serie A e Coppa Italia l’Official Mobility Platform Partner del club ha creato un’che dà il 20% di cashback su Strisce Blu, Mezzi Pubblici e Mobilità condivisa nei giorni dellein casa dell’Inter. La promozione è valida sino al 28 maggio, giorno in cui la squadra di Simone Inzaghi giocherà l’ultima gara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Telepass Plus ti porta allo stadio per l'Inter! Offerta per le partite - -

Telepass e UnipolMove: come non fare la coda al casello Il servizio prevede anche il pagamento di pedaggi di varia natura, fino al lavaggio dell'auto o alla ricarica delle auto elettriche; Telepass Plus : 2,50 euro al mese (1,26 euro al mese di Telepass ... Una grande rete della neve, con Telepass Il tutto attraverso l'app Telepass, per chi ha aderito all'offerta Plus, oppure attraverso Telepass Pay X. I vantaggi di questo nuovo skipass sono notevoli: arriva direttamente a casa, oppure puo ... Come pagare meno il pedaggio autostradale con le nuove offerte Telepass, MooneyGo o UnipolMove ... i prezzi di Telepass sono nel 2023 i seguenti: Telepass Base: 1,83 euro al mese Telepass Pay Per Use: 10 euro per l'attivazione e 2,50 euro al mese Telepass Easy: 2 euro al mese Telepass Plus: 3 ... Il servizio prevede anche il pagamento di pedaggi di varia natura, fino al lavaggio dell'auto o alla ricarica delle auto elettriche;: 2,50 euro al mese (1,26 euro al mese di...Il tutto attraverso l'app, per chi ha aderito all'offerta, oppure attraversoPay X. I vantaggi di questo nuovo skipass sono notevoli: arriva direttamente a casa, oppure puo ...... i prezzi disono nel 2023 i seguenti:Base: 1,83 euro al mesePay Per Use: 10 euro per l'attivazione e 2,50 euro al meseEasy: 2 euro al mese: 3 ... Telepass e lo Skipass che concede un cashback del 15% (fino al 31 ... Sciare