Taranto, droga nascosta nel cimitero di Sava: arrestate 19 persone. I loculi nascondiglio anche di armi (Di lunedì 27 marzo 2023) droga nascosta nel cimitero di Sava, in provincia di Taranto: veniva utilizzato come nascondiglio delle sostanze da spacciare. È uno dei particolari dell'operazione effettuata questa mattina, lunedì 27 marzo 2023, dai Carabinieri tra Taranto, Bari, Brindisi e Lecce con 19 ordinanze di custodia cautelare, emesse a carico di altrettante persone dal gip di Lecce su ... TAG24.

