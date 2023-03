Tanti nuovi personaggi per lo spin-off di The Walking Dead: “Unici” (Di lunedì 27 marzo 2023) L’universo di The Walking Dead è destinato a crescere sempre di più. La fine della serie originale, infatti, ha aperto le porte ad altri interessantissimi spinoff. Uno dei più attesi è Dead City, che sarà incentrato sulle avventure di Maggie e Negan. Per dare vita a questa storia, ovviamente, verranno introdotti anche Tanti nuovi personaggi. Eli Jorné, nei panni di showrunner, in occasione della WonderCon di Anaheim, ha fornito qualche dettaglio in più. In particolare, si è soffermato su Željko Ivanek. Stando alle sue parole, egli darà il volto a Il Croato: C’è un personaggio chiamato Il Croato di cui sentirete parlare molto presto all’interno della serie e, come Maggie spiega fin dall’inizio, è la persona che ha preso suo figlio. Non so cosa voglio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) L’universo di Theè destinato a crescere sempre di più. La fine della serie originale, infatti, ha aperto le porte ad altri interessantissimioff. Uno dei più attesi èCity, che sarà incentrato sulle avventure di Maggie e Negan. Per dare vita a questa storia, ovviamente, verranno introdotti anche. Eli Jorné, nei panni di showrunner, in occasione della WonderCon di Anaheim, ha fornito qualche dettaglio in più. In particolare, si è soffermato su Željko Ivanek. Stando alle sue parole, egli darà il volto a Il Croato: C’è uno chiamato Il Croato di cui sentirete parlare molto presto all’interno della serie e, come Maggie spiega fin dall’inizio, è la persona che ha preso suo figlio. Non so cosa voglio ...

