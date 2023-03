Tajani: «Non dobbiamo abbandonare la Tunisia, c’è il rischio di islamizzazione del Mediterraneo» (Di lunedì 27 marzo 2023) «L’emergenza di queste ore si chiama Tunisia. Non possiamo abbandonare la Tunisia, perché se cade questo governo rischiamo di avere i Fratelli musulmani che sono fonte di grande instabilità. Non ci possiamo permettere l’islamizzazione del Mediterraneo. Ecco perché serve agire subito». Lo afferma Antonio Tajani. «Questo Paese è sull’orlo del collasso finanziario. Come Italia stiamo lavorando affinché il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale aiutino e diano soldi alla Tunisia. Ma c’è un problema: il Fondo monetario, con il sostegno degli Stati Uniti dice “voi prima fate le riforme e poi noi vi diamo i soldi”, I tunisini dicono “prima i soldi necessari per le riforme”. Noi abbiamo fatto la proposta di dare una prima tranche di soldi poi gli altri se fanno le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) «L’emergenza di queste ore si chiama. Non possiamola, perché se cade questo governo rischiamo di avere i Fratelli musulmani che sono fonte di grande instabilità. Non ci possiamo permettere l’del. Ecco perché serve agire subito». Lo afferma Antonio. «Questo Paese è sull’orlo del collasso finanziario. Come Italia stiamo lavorando affinché il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale aiutino e diano soldi alla. Ma c’è un problema: il Fondo monetario, con il sostegno degli Stati Uniti dice “voi prima fate le riforme e poi noi vi diamo i soldi”, I tunisini dicono “prima i soldi necessari per le riforme”. Noi abbiamo fatto la proposta di dare una prima tranche di soldi poi gli altri se fanno le ...

