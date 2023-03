Tajani “Aiutare la Tunisia | la crisi alimenta l' emergenza migranti”

(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se ci sono delle regole vanno rispettate, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c'è niente di preconcetto contro le Ong. Ci sono delle leggi, e un lavoro incessante di tutti, della nostra Guardia costiera e della nostra Marina”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonioche aggiunge: “Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere: dobbiamolacon finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Ormai è un cane che si morde la coda, l'finanziariaquella dei».Tajni sottolinea che “tutti si stanno muovendo, non commettiamo ...

Dobbiamo aiutare la Tunisia con finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Per Tajani "si sta muovendo anche la Ue, oggi è andato Gentiloni. Anche la Francia sta guardando con attenzione. Se poi non intervengono la Ue o il Fmi e intervengono la Cina o la Russia come la mettiamo", ha aggiunto, secondo cui è necessaria una strategia globale. "Ci vuole un intervento strategico globale. Il nostro Paese è profondamente mediterraneo e può guidare l'intera Europa. Il ministro degli Esteri Tajani propone di dividere i contributi del FMI in tranche da consegnare in base ai progressi."

ROMA (ITALPRESS) – “Se ci sono delle regole vanno rispettate, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c’è niente ...Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere – aggiunge – dobbiamo aiutare ...