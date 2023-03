Superlega | Lube e Piacenza battono un colpo | Perugia trema e si rialza

(Di lunedì 27 marzo 2023) Anche gara 3 dei quarti di finale diè andata in archivio e i match disputati ieri sera hanno riservato diverse sorprese. Se Verona e Modena potevano chiudere la serie definitivamente, così non è stato per la grande riscossa da parte di Civitanova e, che hanno allungato la serie portandola sul 2-1. Partita emozionante invece trae Milano con gli umbri che sono usciti vincitori per 3-1 e si sono riportati in vantaggio nel computo totale (2-1). Andiamo dunque a ripercorrere quello che è successo., Civitanova eci sono.prova di forza Sir Safety(Crediti foto: Lega Pallavolo Serie A Facebook) Poteva essere la serata di Verona e Modena, le uniche che avevano l’opportunità di chiudere la serie con un ...

... REGOLAMENTO VOLLEY Tabellone semifinali Playoff2022/2023 Vincente serie Sir Safety Susa Perugia/Allianz Milano vs Vincente serie CucineCivitanova/WithU Verona Vincente serie Itas ...Nessun verdetto definitivo dopo la terza gara dei quarti dei playoff diCredem. Verona e Modena avevano l'occasione per staccare il biglietto valido per le ...CIVITANOVA - WITHU VERONA 3 -...Con Mozic e Magalini Verona prova a tornare sotto (22 - 20), ma l'errore in battuta di Cortesia spiana la strada alla(23 - 20). Con Zaytsev e l'errore in attacco di Grozdanov, Civitanova fa suo ...

Lo sfogo di Giulianelli: “Civitanova, buttato un anno. Tecnico e squadra sotto esame” La Gazzetta dello Sport

Nei quarti di finale dei playoff maschili, vittoria per Perugia, che supera Milano 3-1 e si riporta avanti. Successi per la Lube Civitanova e Piacenza, che riaprono la serie contro Verona e Modena (2- ...