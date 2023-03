Superbonus, si vota. Cessioni dei crediti, c’è la soluzione. Giorgetti: detrazioni fino a 20 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi non ha concluso il contratto entro il 31 marzo potrà fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre, pagando una sanzione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi non ha concluso il contratto entro il 31 marzo potrà fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre, pagando una sanzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Un_Socratico : RT @erretti42: E due. Una vera rivoluzione nel Pd con la nuova segretaria nel rispetto della sua migliore tradizione: no RdC, no Superbonus… - Daviderel4 : RT @erretti42: E due. Una vera rivoluzione nel Pd con la nuova segretaria nel rispetto della sua migliore tradizione: no RdC, no Superbonus… - RitaBorsatti : RT @erretti42: E due. Una vera rivoluzione nel Pd con la nuova segretaria nel rispetto della sua migliore tradizione: no RdC, no Superbonus… - MaxLandra : RT @erretti42: E due. Una vera rivoluzione nel Pd con la nuova segretaria nel rispetto della sua migliore tradizione: no RdC, no Superbonus… - Simo07827689 : RT @erretti42: E due. Una vera rivoluzione nel Pd con la nuova segretaria nel rispetto della sua migliore tradizione: no RdC, no Superbonus… -