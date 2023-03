Superbonus | la mossa del governo | una piattaforma per smaltire i crediti Giorgetti | “Detrazioni lunghe fino a 20 anni”

, banche e Poste ci mettono una pezza e riaprono all'acquisto dei crediti Luca Monticelli 26 Marzo 2023 Tra le novità potrebbero esserci tempi più lunghi per le detrazioni: "Fino a venti ...Economia, lademenziale di Meloni blocca la riqualificazione degli alloggi popolari Edoardo Zanchini Ecologista ©...il presidente provinciale di Ance - fidandosi della continuità del regime normativo del, ... Ma agli edili andrebbe bene qualunque altra misura, pur di superare la('inopportuna') che ha ...

Superbonus, la mossa del governo: una piattaforma per smaltire i crediti. Giorgetti: “Detrazioni lunghe fino … La Stampa

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-73871019-b387-d8b-539f-ecb1ed6a9c1 ...Ottime notizie per i crediti legati al SuperBonus con Poste e banche che ripartono in attesa del Consiglio dei Ministri ...