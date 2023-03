Superbonus: Giorgetti favorevole alla detrazione fino a 20 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - "Oggi è l'ultimo giorno per gli emendamenti" al decreto Superbonus "e speriamo di dare risposte risolutive. Io sono assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20 anni. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti questa mattina al gazebo della Lega Nord a Trieste assieme al leader del carroccio Matteo Salvini. A Giorgetti è stato chiesto si vada verso l'allungamento della possibilità di detrarre. "Ho visto polemiche, ma come governo penso sia una cosa giusta per i cittadini e che non comporti problemi per la finanza pubblica. Quindi perché no? Anzi assolutamente sì", la risposta. Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - "Oggi è l'ultimo giorno per gli emendamenti" al decreto"e speriamo di dare risposte risolutive. Io sono assolutamenteal sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarloquesta mattina al gazebo della Lega Nord a Trieste assieme al leader del carroccio Matteo Salvini. Aè stato chiesto si vada verso l'allungamento della possibilità di detrarre. "Ho visto polemiche, ma come governo penso sia una cosa giusta per i cittadini e che non comporti problemi per la finanza pubblica. Quindi perché no? Anzi assolutamente sì", la risposta.

