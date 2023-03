Superbonus: Giorgetti favorevole alla detrazione fino a 20 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi è stato l’ultimo giorno per presentare emendamenti al decreto che riformerà lo schema del bonus edilizio. Per il ministro dell’Economia il sistema della cessione è fallito, mentre una soluzione che non comporti problemi per la finanza pubblica è possibile“Speriamo di dare risposte risolutive. – ha sottolineato Giorgetti – Io sono assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20 anni. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare”. “Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti”. Ha spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi è stato l’ultimo giorno per presentare emendamenti al decreto che riformerà lo schema del bonus edilizio. Per il ministro dell’Economia il sistema della cessione è fallito, mentre una soluzione che non comporti problemi per la finanza pubblica è possibile“Speriamo di dare risposte risolutive. – ha sottolineato– Io sono assolutamenteal sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare”. “Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti”. Ha spiegato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoredanaMaggi_ : Giorgetti mentre cerca di risolvere la situazione creatasi con il Superbonus - fisco24_info : Superbonus, per le villette la proroga al 30 settembre: Giorgetti, 'piattaforma per smaltire i crediti' - fisco24_info : Superbonus: verso modifica governo, villette fino al 30/9: Giorgetti, 'piattaforma per smaltire i crediti' - giusev76 : RT @scarlots: Incaglio #Superbonus. #Giorgetti implora aiuto alle aziende pubbliche per sbloccare i crediti (poiché banche e Poste possono… - scarlots : Incaglio #Superbonus. #Giorgetti implora aiuto alle aziende pubbliche per sbloccare i crediti (poiché banche e Post… -