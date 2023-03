Superbonus, emendamenti: le novità in arrivo (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il via libera a una serie di proposte di modifica (oltre a barriere architettoniche ed edilizia libera anche l’integrazione delle Cilas) e l’accantonamento di una serie di emendamenti, tra i quali quello sul sismabonus e le case popolari, i lavori sono stati sospesi giovedì scorso sulla proposta del relatore riguardante i crediti maturati sulle spese 2022. Il governo lavora a una soluzione su questo punto che potrebbe ampliare il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate attraverso lo strumento della remissione in bonis consentendo dunque la comunicazione della cessione in sede di dichiarazione dei redditi (e dunque entro il 30 novembre). Il testo dovrebbe approdare in Aula il 29 marzo. Le ipotesi sul tavolo Tramonta l’ipotesi di poter estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il via libera a una serie di proposte di modifica (oltre a barriere architettoniche ed edilizia libera anche l’integrazione delle Cilas) e l’accantonamento di una serie di, tra i quali quello sul sismabonus e le case popolari, i lavori sono stati sospesi giovedì scorso sulla proposta del relatore riguardante i crediti maturati sulle spese 2022. Il governo lavora a una soluzione su questo punto che potrebbe ampliare il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate attraverso lo strumento della remissione in bonis consentendo dunque la comunicazione della cessione in sede di dichiarazione dei redditi (e dunque entro il 30 novembre). Il testo dovrebbe approdare in Aula il 29 marzo. Le ipotesi sul tavolo Tramonta l’ipotesi di poter estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese del ...

