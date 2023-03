Superbonus e cessione del credito | le nuove regole | come funziona la nuova piattaforma? 

(Di lunedì 27 marzo 2023) Al voto in Commissione Finanza alla Camera gli emendamenti al decreto. Ecco per quali lavori si potrà ancora chiedere lo sconto in fattura, quali sono i termini da rispettare per ladei crediti e cosa faranno le banche, le assicurazioni, le Poste e i privatiEnel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : l'Italia riparte con chi rischia la casa perché si è fidata del #superbonus statale, @fdragoni? - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Dl Superbonus, Trancassini (FdI): Bene proroga cessione credito e sconto in fattura per aree sisma, Onlus e IACP https… - vocedelpatriota : Dl Superbonus, Trancassini (FdI): Bene proroga cessione credito e sconto in fattura per aree sisma, Onlus e IACP - Agenparl : Dl Superbonus, Trancassini (FdI): Bene proroga cessione credito e sconto in fattura per aree sisma, ... - - marical36714498 : @Agenzia_Ansa Ma si può sapere il superbonus al 90% che fine ha fatto e perché almeno per quello non è stata lascia… -

...potranno ancora usufruire delladel credito e dello sconto in fattura se avranno completato le relative spese entro il prossimo 30 settembre. Lo stabilisce l'emendamento al Dl, ......alle ore 19 convocata per riprendere le votazioni e concludere l'esame del decreto(Dl ... Andrea de Bertoldi (FdI), consente per chi non abbia concluso il contratto dientro la ..."Oggi è l'ultimo giorno per gli emendamenti" al decreto"e speriamo di dare risposte ... Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema dellache è fallito e che ...

Superbonus e cessione del credito, le nuove regole: come funziona e per chi vale adesso Corriere della Sera

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - "In Commissione Finanze alla Camera è stata appena approvata la deroga al blocco della cessione dei crediti per il cratere ... vicine al default e dei cosiddetti esodati del ...Superbonus, la proroga per le villette ci sarà fino al 30 ... Sì anche, tra gli altri, alle conferme della cessione per ex Iacp, Onlus, lavori in 'sismabonus' e aree colpite dagli sismici nelle Marche ...