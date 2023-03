Superbonus 110 | ultime modifiche | esteso lo scudo per la cessione del credito e F24 a tempo limitato

(Di lunedì 27 marzo 2023) Alcuni aggiustamenti ormai acquisiti, altri per cui si è lavorato durante la giornata. Ma ormai i tempi sono stretti: con l?inizio delle votazioni in commissione alla Camera prendono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniGirotto : ESODATI #SUPERBONUS 110 Alla mattina il corteo, di cui avevo già postato la locandina e che vedrà presente in massa… - infoiteconomia : Superbonus 110, allarme esodati, ma qualcuno si salva - pietro30199674 : RT @DomPer888: Dopo il Reddito di cittadinanza i 30 inutili bonus vacanze bici monopattino ecc ecc e il Superbonus 110 ecco l'ultimo regalo… - Vathek1984 : @SabrySocial Il fatto che in pochi mesi abbia rimosso: - Green Pass; -Obblighi vaccinali; - Restrizioni Covid; - R… - AnnaP1953 : RT @DomPer888: Dopo il Reddito di cittadinanza i 30 inutili bonus vacanze bici monopattino ecc ecc e il Superbonus 110 ecco l'ultimo regalo… -

... che ha alzato il tetto di spesa del% a 96mila euro per l'installazione di impianti fotovoltaici da 0 a 20 kW nelle comunità energetiche. Con la nuova normativa del primo gennaio 2023, ...Chiediamo quindi a Governo eParlamento di ripristinare il bonus edilizio del% per gli immobili di edilizia pubblica qualestrumento di programmazione,rigenerazione e diriqualificazione energetica ...Inoltre, è stata abbassata la percentuale di detrazione dadal% al 90%. In particolare, l' art. 9 del decreto Aiuti quater , ha sancito che per gli interventi avviati a partire dal 1° ...

Ma ormai i tempi sono stretti: con l’inizio delle votazioni in commissione alla Camera prendono forma le nuove regole in materia di Superbonus e cessione dei crediti, che nelle intenzioni del governo ...Chiediamo quindi a Governo e Parlamento di ripristinare il bonus edilizio del 110% per gli immobili di edilizia pubblica quale strumento di programmazione,rigenerazione e di riqualificazione ...