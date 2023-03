Superbonus 110, proroga per le villette fino al 30 settembre. I crediti acquistati da un nuovo veicolo finanziario (Di lunedì 27 marzo 2023) Una ?piattaforma? per smaltire i 19 miliardi di crediti incagliati del Superbonus. Ma anche l?allungamento del termine per completare i lavori delle villette fino al 30 settembre.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 marzo 2023) Una ?piattaforma? per smaltire i 19 miliardi diincagliati del. Ma anche l?allungamento del termine per completare i lavori delleal 30....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniGirotto : ESODATI #SUPERBONUS 110 Alla mattina il corteo, di cui avevo già postato la locandina e che vedrà presente in massa… - emmemea : #superbonus #110 e altri sconti, non perdetevi in libreria dal 31 marzo l'instanti book Il Caso Super Bonus - E tu… - Wladimiro8 : Superbonus: 110% per le unifamiliari che sostengono le spese entro il 30 settembre - ItaliaStartUp_ : Superbonus 110% e cessione del credito: dimenticati gli interventi ante CILAS - Lavori Pubblici - MariaSa04326033 : RT @ultimora_pol: proroga per il Superbonus 110 per cento sulle case unifamiliari e lo slittamento a novembre dei termini per la cessione d… -