Studente disabile costretto a scendere dal pullman | i compagni | ' Senza di lui rinunciamo alla gita'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il bus non è attrezzato per ospitare persone con disabilità e tutta la classe rinunciaa Barcellona in programma prima di sostenere l'esame di maturità. I protagonisti della vicenda sono i ...

... costretto alla carrozzella per una grave disabilità , dopo che la compagnia di viaggio aveva comunicato all'istituto di non avere pedane e cabine per consentire il trasporto dello. ...Grottaminarda . Il bus non ha il posto per lodiversamente abile, salta la gita a Barcellona per gli alunni della classe quinta del liceo ... un compagno di classe. Un gesto di vera ...Solidarietà ecco un gesto di concreta solidarietà di tutti i ragazzi dell'istituto! Mentre è inconcepibile, Inammissibile l'impossibilità di garantire locon diverse abilità del Liceo ...

Alla luce della ancora poco diffusa la formazione in tecnologie educative per gli alunni con disabilità, possiamo definire la scuola italiana di qualità e inclusiva per tutti Il progetto “Vivi Intern ...«L'aspetto che mi ha oltremodo ferito è che in passato pure siamo riusciti a fare gite scolastiche, mentre stavolta è stato impossibile trovare un pullman idoneo ed ...