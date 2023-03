Stranizza d’amuri, l’inno alla vita tra Eros e Thanatos ispirato al delitto di Giarre (Di lunedì 27 marzo 2023) Presentato in anteprima a Torino e a Milano, Stranizza d’amuri, esordio alla regia di Beppe Fiorello, è da ieri nelle sale cinematografiche. E chi l’ha visto, non potrà esimersi dall’ammettere d’esserne stato conquistato. È infatti uno di quei film che cattura da subito l’attenzione. Non solo per l’ambientazione in un paese della Sicilia del 1982 e per il drammatico intreccio d’amore omosessuale e di quasi inevitabile morte. Ma anche per la delicatezza e la levità di toni con cui Beppe Fiorello è riuscito a farne parte lo spettatore e la spettatrice. Stranizza d’amuri non è pertanto solo il racconto della tragica vicenda di Gianni e Nino, protagonisti della pellicola, ma anche, in un certo senso, la rappresentazione plastica dell’eterno duello tra Eros e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) Presentato in anteprima a Torino e a Milano,, esordioregia di Beppe Fiorello, è da ieri nelle sale cinematografiche. E chi l’ha visto, non potrà esimersi dall’ammettere d’esserne stato conquistato. È infatti uno di quei film che cattura da subito l’attenzione. Non solo per l’ambientazione in un paese della Sicilia del 1982 e per il drammatico intreccio d’amore omosessuale e di quasi inebile morte. Ma anche per la delicatezza e la levità di toni con cui Beppe Fiorello è riuscito a farne parte lo spettatore e la spettatrice.non è pertanto solo il racconto della tragica vicenda di Gianni e Nino, protagonisti della pellicola, ma anche, in un certo senso, la rappresentazione plastica dell’eterno duello trae ...

