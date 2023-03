(Di lunedì 27 marzo 2023) È di 6 morti, di cui 3 adulti e 3 bambini, il bilancio della sparatoria avvenuta in unaprivata cristiana a, in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali. La sparatoria è avvenutaCovenant School, unapresbiteriana che ospita circa 200 studenti dallamaterna alla prima media.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Imperdibile @JohannesBuckler Presidio di memoria “La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - ProVitaFamiglia : L'#aborto sta permettendo uno sterminio eugenetico senza pari nella storia. Fermiamo questa strage. #bastaborto - tempoweb : Strage nella scuola elementare: orrore a #Nashville Il killer è una ragazzina #27marzo - jobwithinternet : RT @dacicus22: Ecco, il cambio d'ora sta facendo una strage quest'anno . Tutto nella norma ?? -

stessa giornata si svolgerà il premio giornalistico riservato agli studenti delle scuole ...00 a Pizzolungo, presso il laboratorio della memoria e dell'impegno civile (sul luogo della), la ...Ladelle Fosse Ardeatine fu una rappresaglia nazista anti - italiana. La dichiarazione dice ... Ancora una volta si ha la dimostrazione di comepercezione collettiva il senso della ...Secondo le prime ricostruzioni la ragazza sarebbe entrataCovenant School da una porta laterale.

Strage sulla provinciale: due auto si scontrano, sei morti nel tragico ... Fanpage.it

Non si placa l'emergenza migranti in Italia, dopo la strage di Cutro, con di sbarchi di migliaia di ... sabato 25 marzo è stato infatti registrato un nuovo record di arrivi nell'Isola con oltre 2.700 ...Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e ... come si comporterebbe se l’unico modo per evitare una strage fosse di pronunciare un insulto razzista