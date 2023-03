Strage in una scuola in Tennesse Usa | sei morti tra cui tre bambini A sparare una teenager

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sei– tra cui tre adulti – e diversiferiti a causa di una sparatoria è avvenuta nellaprivata cristiana Covenant Schoo di Nashville, in(Usa). L’aggressore delladi Nashville era una donna, probabilmente una, con almeno due fucili d’assalto e una pistola. È rimasta ucciss dopo un confronto con la polizia come si legge in un tweet della polizia. Secondo quanto riferito dai soccorritori vi sarebbero “diversi pazienti”, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. L’istituto è frequentata da circa 200 studenti, dall’asilo alla prima media. La settimana scorsa invece due funzionari scolastici sono rimasti uccisi nel corso di una sparatoria in un liceo della città, la East High School. Il 20 marzo uno studente era morto e un altro è rimasto ...