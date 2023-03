Strage in una scuola a Nashville | la killer uccisa dalla polizia sarebbe una ex studentessa | aveva due fucili e una pistola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NaliOfficial : Mon amour, io farò una strage stasera ?????? #MonAmour fuori QUESTO VENERDÌ 31/3 - _Nico_Piro_ : Imperdibile @JohannesBuckler Presidio di memoria “La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani… - LegaSalvini : Vanessa Cattoi: 'E’ assolutamente necessario fermare lo stop ai motori benzina e diesel imposto dall’Unione europea… - aniello7779 : RT @Danireport: Il portavoce di Biden dice che si deve fermare la diffusione di armi dopo l'ennesima strage in una scuola a #Nashville, lo… - leftsnoopy : RT @Marco_dreams: Ennesima strage in una scuola americana, stavolta nel Tennessee, a Nashville: sei morti più la donna di 28 anni che ha us… -

donna di 28 anni, probabilmenteex studentessa, è entrata nella Covenant School di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili epistola e ha aperto il fuoco lasciando a terra, senza vita, sei persone di cui almeno tre piccoli alunni delle elementari. E' la 129/a sparatoria di massa negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, ...Anche Emergency, tramitenota stampa, ha confermato l'attentato di questa mattina riferendo di ... Si tratta della secondadi massa gestita nel 2023 dall'ospedale di Emergency a Kabul, mentre ...Con questa espressione si definiscecompiuta con armi da fuoco e che provoca almeno 4 morti. Come già avvenuto diverse volte di recente, la Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad ...

Strage in una scuola a Nashville: sei morti. Il killer è una ragazza AGI - Agenzia Italia

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Una donna di 28 anni, probabilmente una ex studentessa, è entrata nella Covenant School di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il ...I cinque agenti arrivati per primi l'hanno affrontata e uccisa sul posto. Ennesima strage in una scuola americana e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi: una 28enne è entrata nella ...