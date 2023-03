Strage all’interno della Covenant School di Nashville: sei morti nella scuola cristiana (Di lunedì 27 marzo 2023) È di sei vittime (tre bambini e tre adulti) il bilancio di in una sparatoria in una scuola privata cristiana a Nashville, nel Tennessee, che accoglie alunni dall’età prescolare alla prima media. Il killer, secondo alcuni media locali, sarebbe una ragazza di 28 anni, rimasta uccisa, non si sa se dalla polizia o perché si è tolta la vita. Ignote al momento le ragioni che hanno spinto la ventenne a compiere una Strage all’interno della Covenant School. La Casa Bianca rinnova l’appello ad agire contro la violenza delle armi da fuoco. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 marzo 2023) È di sei vittime (tre bambini e tre adulti) il bilancio di in una sparatoria in unaprivata, nel Tennessee, che accoglie alunni dall’età prescolare alla prima media. Il killer, secondo alcuni media locali, sarebbe una ragazza di 28 anni, rimasta uccisa, non si sa se dalla polizia o perché si è tolta la vita. Ignote al momento le ragioni che hanno spinto la ventenne a compiere una. La Casa Bianca rinnova l’appello ad agire contro la violenza delle armi da fuoco.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DS15199459 : RT @La_manina__: Quando erano all'opposizione accoglioni, strage di stato, (metti il nome del Ministro dell'Interno) dimettiti, blocco nav… - massimoankor : RT @TV2000it: ??#Strage a #scuola negli #Usa Una ragazza spara in un istituto privato presbiteriano: sette morti a #Nashville in #Tennessee… - 100Cleofe : RT @TV2000it: ??#Strage a #scuola negli #Usa Una ragazza spara in un istituto privato presbiteriano: sette morti a #Nashville in #Tennessee… - Melinda_67 : RT @La_manina__: Quando erano all'opposizione accoglioni, strage di stato, (metti il nome del Ministro dell'Interno) dimettiti, blocco nav… - TV2000it : ??#Strage a #scuola negli #Usa Una ragazza spara in un istituto privato presbiteriano: sette morti a #Nashville in… -