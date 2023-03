Stop auto inquinanti dal 2035, ok della Germania: via libera Ue atteso domani. Fallito il tentativo dell’Italia di bloccare la normativa (Di lunedì 27 marzo 2023) Dovrebbe arrivare domani, in occasione del vertice dei ministri dell’Ambiente e dell’Energia a Bruxelles, il via libera definitivo al nuovo regolamento europeo sulle auto. Nel fine settimana, la Commissione europea è riuscita a convincere la Germania a votare a favore dello Stop, a partire dal 2035, alla vendita di nuove auto a benzina e diesel. In cambio, il governo di Berlino ha ottenuto ciò che voleva: una deroga ad hoc per la circolazione di veicoli a motore alimentati con carburanti sintetici. A rimanere tagliata fuori dall’accordo è invece l’Italia, che ora sta tentando uno sforzo in extremis per ottenere l’inserimento dei biocarburanti nel testo finale del regolamento. Questa mattina, il Coreper I – la riunione degli ambasciatori permanenti presso l’Ue dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Dovrebbe arrivare, in occasione del vertice dei ministri dell’Ambiente e dell’Energia a Bruxelles, il viadefinitivo al nuovo regolamento europeo sulle. Nel fine settimana, la Commissione europea è riuscita a convincere laa votare a favore dello, a partire dal, alla vendita di nuovea benzina e diesel. In cambio, il governo di Berlino ha ottenuto ciò che voleva: una deroga ad hoc per la circolazione di veicoli a motore alimentati con carburanti sintetici. A rimanere tagliata fuori dall’accordo è invece l’Italia, che ora sta tentando uno sforzo in extremis per ottenere l’inserimento dei biocarburanti nel testo finale del regolamento. Questa mattina, il Coreper I – la riunione degli ambasciatori permanenti presso l’Ue dei ...

