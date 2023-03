Stop alle auto inquinanti, Italia ancora di traverso: chiede di rimandare il voto di martedì in Consiglio Affari energia (Di lunedì 27 marzo 2023) Persa la partita sui biocarburanti, il governo Meloni continua a fare muro contro lo Stop alle auto inquinanti dal 2035. L’Italia alla riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue di lunedì intende infatti chiedere più tempo per approfondire la dichiarazione sugli e-fuel che la Commissione allegherà al regolamento. La dichiarazione, fanno sapere fonti diplomatiche, cambia sostanzialmente le condizioni per interpretazione ed attuazione del regolamento e l’Italia ritiene che gli Stati debbano avere il tempo di riflettere. Si chiederà quindi che sia tolta dai punti su cui non è prevista discussione martedì al Consiglio Affari energia dove, sulla carta, è prevista la ratifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Persa la partita sui biocarburanti, il governo Meloni continua a fare muro contro lodal 2035. L’alla riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue di lunedì intende infattire più tempo per approfondire la dichiarazione sugli e-fuel che la Commissionegherà al regolamento. La dichiarazione, fanno sapere fonti diplomatiche, cambia sostanzialmente le condizioni per interpretazione ed attuazione del regolamento e l’ritiene che gli Stati debbano avere il tempo di riflettere. Sirà quindi che sia tolta dai punti su cui non è prevista discussionealdove, sulla carta, è prevista la ratifica ...

