Stop al Canone RAI in Bolletta: ecco la rivoluzione annunciata dal Tesoro (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Canone RAI insieme al Bollo Auto sono le tasse più odiate dagli italiani e, da diversi anni, l'abbonamento alla tv di Stato è al centro dei dibattiti da parte del Governo. Il Ministro del Tesoro Giorgetti ha annunciato l'ipotesi allo studio a partire dal prossimo anno: si tratta di una ipotesi auspicata anche dal volere dell'UE che da sempre punta ad eliminare dalla Bolletta tutti quegli oneri che non riguardano l'energia elettrica. La finalità è quella di scorporare la tassa dalla Bolletta energetica. Oltre a ciò, il Ministro del Tesoro ha annunciato una vera e propria rivoluzione sul pagamento del Canone Rai della Tv pubblica. Canone RAI cambia tutta: la rivoluzione nei pagamenti Nonostante la RAI sia un'azienda molto amata ...

