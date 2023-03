Stop agli spyware commerciali. La direttiva di Biden (Di lunedì 27 marzo 2023) Il presidente Joe Biden ha emesso oggi un executive order che vieta alle agenzie governative degli Stati Uniti di utilizzare spyware commerciali che sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale o sono implicati in violazioni dei diritti umani. L’amministrazione Biden ha identificato circa 50 funzionari del governo degli Stati Uniti in almeno 10 Paesi che sono stati presi di mira da spyware commerciali, ha riferito lunedì un alto funzionario ai giornalisti. Tali strumenti di hacking rappresentano “rischi distinti e crescenti per la controspionaggio e la sicurezza degli Stati Uniti, compresa la sicurezza del personale e delle loro famiglie”, ha detto. Nelle ultime settimane la pressione del Congresso era aumentata sull’amministrazione. Un gruppo bipartisan di parlamentari ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Il presidente Joeha emesso oggi un executive order che vieta alle agenzie governative degli Stati Uniti di utilizzareche sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale o sono implicati in violazioni dei diritti umani. L’amministrazioneha identificato circa 50 funzionari del governo degli Stati Uniti in almeno 10 Paesi che sono stati presi di mira da, ha riferito lunedì un alto funzionario ai giornalisti. Tali strumenti di hacking rappresentano “rischi distinti e crescenti per la controspionaggio e la sicurezza degli Stati Uniti, compresa la sicurezza del personale e delle loro famiglie”, ha detto. Nelle ultime settimane la pressione del Congresso era aumentata sull’amministrazione. Un gruppo bipartisan di parlamentari ha ...

