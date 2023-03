Si può dire o qualcuno si offende Il mese di marzo 2023 mi è sembrato il più rivoluzionario negli ultimi decenni di Motorsport , perché ha riproposto in chiave destabilizzante un dualismo antico. ...: Alonso oltre le barriere del tempo Abbiamo avuto la prima immagine di una Aston Martin in testa alla gara, per due giri, speriamo non sia l'ultima foto ", le parole di Fernando, ...: Alonso oltre le barriere del tempo Garantire un'ampia finestra di funzionamento degli pneumatici in termini di temperatura d'esercizio, assicurare un basso surriscaldamento e basso ...

Sterzi a parte: per 499P che tu sia, è già Wec mania! Autosprint.it

La F.1 propone una sfida già risolta, con una Red Bull anni luce avanti su tutti. Poi tutti chi Altri due top team, Mercedes e Ferrari, che escludono gli altri, fatta salva l'Aston Martin di Alonso & ...