Stava preparando la colazione La casa esplode: morta a 37 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Alina Crenicean non ha avuto scampo, il marito riesce a salvare i due figli. Lo scoppio dopo una fuga di gas. Il dolore del paese: 'Una persona ...

