Stasera Tutto È Possibile | ospiti e anticipazioni 27 marzo 2023

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023)tornain tv lunedì 27su Rai 2. Il game show è condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimiche parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte lee gli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA E la “Step Dance” il tema dell’ultimo appuntamento con Stefano Di Martino e, il comedy show in onda dall’Auditorium Rai di Napoli lunedì 27su Rai 2.della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e ...