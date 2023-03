STASERA TUTTO È POSSIBILE: GRAN FINALE CON LE IMITAZIONI DI MARIA E MILLY E NON SOLO (Di lunedì 27 marzo 2023) Ultimo appuntamento con STASERA TUTTO è POSSIBILE, il comedy show di Rai2. Al centro della puntata condotta da Stefano De Martino le geniali IMITAZIONI di Vincenzo De Lucia che si fa letteralmente in tre indossando i panni di MARIA De Filippi, MILLY Carlucci e Ornella Vanoni. Tema della serata è la Step Dance. Step Dance al centro del GRAN FINALE di “STASERA TUTTO è POSSIBILE”, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall’Auditorium Rai di Napoli lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai2. STASERA TUTTO È POSSIBILE: GLI OSPITI Ospiti della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 marzo 2023) Ultimo appuntamento con, il comedy show di Rai2. Al centro della puntata condotta da Stefano De Martino le genialidi Vincenzo De Lucia che si fa letteralmente in tre indossando i panni diDe Filippi,Carlucci e Ornella Vanoni. Tema della serata è la Step Dance. Step Dance al centro deldi “”, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall’Auditorium Rai di Napoli lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai2.: GLI OSPITI Ospiti della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa ...

Nicla44241089 : RT @sisipropriolei: L'ultima puntata di "Stasera tutto è possibile": questa sera 21:20 @RaiDue ! È stato bellissimo stare insieme a tutti v…