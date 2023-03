Stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni 27 marzo 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) . Per Stasera, ospite di Stefano De Martino sarà il grande comico e doppiatore Massimo Lopez. Il tema della serata, come annunciato dal Rai, sarà la “Step Dance”. Sarà questo il tema che chiuderà gli episodi del programma di Stefano De Martino, un comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli nella giornata di lunedì 27 marzo alle ore 21.20 su Rai 2. Massimo Lopez ospite di “Stasera tutto è possibile” Ci saranno anche altri ospiti nello studio di Stefano De Martino. Confermate le presenze Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio De Lucia, durante la puntata, mostrerà le sue imitazioni di Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni. Inoltre, saranno presenti Max Giusti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . Per, ospite di Stefano De Martino sarà il grande comico e doppiatore Massimo Lopez. Il tema della serata, come annunciato dal Rai, sarà la “Step Dance”. Sarà questo il tema che chiuderà gli episodi del programma di Stefano De Martino, un comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli nella giornata di lunedì 27alle ore 21.20 su Rai 2. Massimo Lopez ospite di “” Ci saranno anche altrinello studio di Stefano De Martino. Confermate le presenze Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio De Lucia, durante la, mostrerà le sue imitazioni di Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni. Inoltre, saranno presenti Max Giusti, ...

