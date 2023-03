“Stanno sparando”. “Ok, grazie per l’informazione”: l’audio della conversazione tra la Sea Watch e la Guardia costiera (Di lunedì 27 marzo 2023) “Stanno sparando”. “grazie per l’informazione, abbiamo ricevuto la sua mail”. Questo il dialogo – contenuto in un audio e risalente a sabato scorso – tra la Sea Watch e un’addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano. Nel dialogo la ong fa presente che la Guardia costiera libica ha sparato colpi d’arma da fuoco in aria a poca distanza dalla nave Ocean Viking ma l’addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano, dopo avere ringraziato dell’informazione comunicata anche via mail, interrompe la comunicazione dopo poco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “”. “per, abbiamo ricevuto la sua mail”. Questo il dialogo – contenuto in un audio e risalente a sabato scorso – tra la Seae un’addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano. Nel dialogo la ong fa presente che lalibica ha sparato colpi d’arma da fuoco in aria a poca distanza dalla nave Ocean Viking ma l’addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano, dopo avere ringraziato delcomunicata anche via mail, interrompe la comunicazione dopo poco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

